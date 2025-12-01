A New Edition of Research Ethics is Now Available
December 1, 2025
Research Ethics (vol. 21, no. 4, 2025) is available online by subscription only.
Articles include:
- “‘Dear John’: Overriding institutional Axiology by Privileging Indigenous relational ethics” by Jodi John and Heather Castleden
- “Augmenting Research Consent: Should Large Language Models (LLMs) be Used for Informed Consent to clinical Research?” by Jemima W Allen, et al.
- “How Can We Reform Research Ethics Management to Make it fit for Purpose?” by Helen Kara and Lucy Pickering