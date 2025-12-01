A New Edition of Research Ethics is Now Available

December 1, 2025

Research Ethics (vol. 21, no. 4, 2025) is available online by subscription only.

Articles include:

  • “‘Dear John’: Overriding institutional Axiology by Privileging Indigenous relational ethics” by Jodi John and Heather Castleden
  • “Augmenting Research Consent: Should Large Language Models (LLMs) be Used for Informed Consent to clinical Research?” by Jemima W Allen, et al.
  • “How Can We Reform Research Ethics Management to Make it fit for Purpose?” by Helen Kara and Lucy Pickering

Posted by

Posted in Artificial Intelligence, Clinical / Medical, Journal Articles, Research Ethics

Ad