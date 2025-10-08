A New Edition of Clinical Ethics Is Now Available
October 8, 2025
Clinical Ethics (vol. 20, no. 3, 2025) is available online by subscription only.
Articles include:
- “Conscience and Conscientiousness within Surrogate Decision Making: Philosophical Considerations on the ethical Relevance of Conscientiousness” by Mario Kropf
- “Ethical and practical Concerns of Heart Rate Monitoring: Enabling Communication for Patients with severe Communication Difficulties” by Emilie SM Kildal, et al.
- “Avoiding Paternalism in Medical Interpretation for Informed Consent for deaf Patients: Incorporating Respect and Relational Autonomy” by Jennifer Tillman