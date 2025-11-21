From defiant to contrite: Formula maker confirms bacteria amid botulism outbreak
(Ars Technica) – ByHeart announced on Thursday that its own testing identified the bacterium that causes botulism in its baby formula, which is linked to an ongoing infant botulism outbreak that has doubled since last week.
As of November 19, there have been 31 cases across 15 states—up from 15 cases in 12 states reported last week. All 31 cases so far have been hospitalized. No deaths have been reported.
The outbreak was announced on November 8, and ByHeart was, at first, unusually aggressive in deflecting blame for linked illnesses.