OpenAI Has Finally Released Open-Weight Language Models
August 6, 2025
(MIT Technology Review) – OpenAI has finally released its first open-weight large language models since 2019’s GPT-2. These new “gpt-oss” models are available in two different sizes and score similarly to the company’s o3-mini and o4-mini models on several benchmarks. Unlike the models available through OpenAI’s web interface, these new open models can be freely downloaded, run, and even modified on laptops and other local devices. (Read More)